В Нигерии заблокировали Twitter после оскорбительного поста президента

В Нигерии заблокировали Twitter. Такое решение приняли в правительстве после того, как соцсеть заблокировала пост президента, сообщает РБК-Украина.

В правительстве заявили, что деятельность Twitter в стране приостановлена на неопределенный срок, передает CNN.

"Федеральное правительство приостановило на неопределенный срок деятельность службы микроблогов и социальных сетей Twitter в Нигерии" , - говорится в сообщении правительства.

Twitter обвиняют в том, что компания "позволяет использовать свою платформу для деятельности, которая может подорвать корпоративное существование Нигерии".

При этом, такой запрет последовал сразу после того, как два дня назад Twitter удалил твит президента Мухаммаду Бухари. Лидер Нигерии написал в нем о том, что расправиться с людьми на юго-востоке страны, которых он обвиняет в атаках на общественную инфраструктуру в регионе.

"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, которые произошли во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях и пережили войну, будут говорить с ними на том языке, который они понимают " , - написал Бухари на своей странице.

Этот пост нигерийцы посчитали оскорбительным и принялись его ретвитить с гневными комментариями. После этого Twitter удалил пост Бухари.