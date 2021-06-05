Названы сроки полного перехода украинцев на е-больничные

С июня в Украине начали вводить электронные больничные. Соответствующий приказ уже подписан и прошел экспертизу Минюста, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил в пятницу, 4 июня, министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных. В этот период медицинские учреждения будут формировать электронные заключения о временной нетрудоспособности, и в то же время выдавать бумажные листы нетрудоспособности. При этом врач будет решать, какой вид документа выдать, исходя из требований Минздрава.

Полный же переход всех медучреждений страны на формирование е-заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября.

"Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листом нетрудоспособности, нести его на работу, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный" , - отметил министр.

Он подчеркнул, что приказ по законопроекту Некоторые вопросы формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки уже подписан.