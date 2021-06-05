На Киевщине испытали тактический беспилотник Raybird-3

На аэродроме в Бородянке Киевской области в пятницу, 4 июня, состоялись демонстрационные полеты тактического дрона Raybird-3, сообщает Корреспондент.

За испытаниями беспилотника производства ООО Авиационная производственная компания Skayeton наблюдали представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Отмечается, что летательный аппарат является полноценной беспилотной авиационной системой класса "малый тактический" для длительных и ISTAR миссий.

Фото: АрміяInform

Указаны такие характеристики Raybird-3:

переносная система готова к развертыванию в считанные минуты;

модульная летательная платформа облегчает замену различных функциональных частей;

пакеты полезной нагрузки могут включать радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы/противодействия.

Дроны уже почти год готовят для постоянного использования Воздушными силами ВСУ.