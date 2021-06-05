США начали экспорт вакцины от коронавируса

Правительство Соединенных Штатов в пятницу, 4 июня, отправило миллион доз вакцин от коронавируса производства компании Johnson&Johnson в Республику Корея, сообщает Корреспондент.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга. По ее словам, это первая партия из запланированных 80 миллионов доз, которые США обязались передать другим странам.

"Это в пять раз больше любой другой страны и составляет 13% от производства (всех вакцин - ред.) в США. И мы взяли на себя обязательство сделать это до конца июня" , - подчеркнула Псаки.

Она напомнила, что первые 25 миллионов доз в кратчайшие сроки будут отправлены адресно странам, больше всех страдающим от коронавируса. Остальные вакцины американские власти предоставят глобальному механизму COVAX.