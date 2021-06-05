В Аргентине запустили производство вакцины Спутник V
В Аргентине началось производство российской вакцины от коронавируса Спутник V, сообщает Корреспондент.
Производством вакцины занялась фармацевтическая компания Richmond, передает пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса в Twitter.
За его запуском в прямом эфире наблюдали аргентинский лидер и ряд его коллег в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как сообщается, Спутник V будет выпускаться в Аргентине под названием Спутник VIDA. В планах компании произвести на первом этапе два миллиона доз препарата.