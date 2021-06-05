В Аргентине запустили производство вакцины Спутник V

В Аргентине началось производство российской вакцины от коронавируса Спутник V, сообщает Корреспондент.

Производством вакцины занялась фармацевтическая компания Richmond, передает пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса в Twitter.

За его запуском в прямом эфире наблюдали аргентинский лидер и ряд его коллег в рамках Петербургского международного экономического форума.

El presidente @alferdez recordó cuando en la reunión del G-20 planteó la necesidad que el mundo pueda acceder a la vacuna, y lo acompañado que se sintió por Vladimir Putin.

Hoy juntos anunciaron el comienzo de la elaboración de la vacuna Sputnik V en Argentina...

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Как сообщается, Спутник V будет выпускаться в Аргентине под названием Спутник VIDA. В планах компании произвести на первом этапе два миллиона доз препарата.