10 самых красивых автомобилей в истории

Создавать автомобили – это безусловно искусство, даже если этот процесс почти полностью может быть техническим. В истории индустрии есть много невероятных примеров моделей, которые запомнились навсегда, сообщает Обозреватель.

Классические машины доказали свою красоту десятками годов, в которые люди ими восхищались и продолжают это делать. Некоторые удивительные авто устанавливают новые тенденции дизайна и сейчас. Все эти машины становятся наиболее востребованными и дорогими моделями своих эпох. Сайт Autoexpress подобрал 10 самых красивых автомобилей, которые за всю истории смогли зацепить больше всех.

10. Corvette Stingray 1963 года

Corvette Stingray – знаковое купе с разделенным окном. Источник: CorvSport

Фанаты спортивных автомобилей не склонны оценивать управляемость Chevy Corvette по сравнению с европейскими конкурентами – в конце концов он был назван в честь класса военных кораблей. Но с эстетической точки зрения Corvette зарекомендовал себя, как знаковое купе с разделенным окном.

В 1963 году Chevrolet представил свой MkII Corvette, и первым его вариантом было купе. Стиль курировался гуру дизайна GM Биллом Митчеллом, хотя он хотел установить двойное заднее стекло, но эту идею отвергли ради единого стекла. Купе с тех пор стало одним из самых коллекционных моделей Corvette.

9. Ford GT40 1964 года

Ford GT40 четыре раза подряд побеждал в "Ле-Мане". Источник: Robb Report

Когда Ford решил принять участие "24 часа Ле-Мана", он создал для него автомобиль GT. Ему сделали низкий алюминиевый кузов высотой 1016 мм, что было максимально разрешенной высотой для международных соревнований на выносливость. Также ему установили двигатель V8 объемом 4,7 литра, а технологию шасси позаимствовали у британского производителя гоночных автомобилей Lola.

Это в двух словах, как появился теперь уже легендарный GT40. С помощью Кэрролла Шелби и ряда других звездных водителей это имя вошло в историю, четыре раза подряд побеждая в "Ле-Мане" с 1966 по 1969 год. И даже сейчас его замечательный вид полностью оправдывает многомиллионные ценники, которые ставят ему на аукционах.

8. Lamborghini Countach 1974 года

Lamborghini Countach повлияла на все модели марки. Источник: Supercars.net

Многие энтузиасты обожают оригинальный Countach LP400, получивший впечатляющий дизайн, разработанный итальянской компанией Bertone. Они уделили особое внимание толстым колесным аркам, которые окружают чрезвычайно широкие задние шины Pirelli.

Внешний дизайн модели, особенно с дверями ножницами, имел такое сильное влияние на Lamborghini, что оно отзывается даже в современном Aventador, не говоря уже о последних одноразовых и ограниченных сериях, таких как Reventon, Veneno и Sian.

7. Aston Martin Valkyrie 2021 года

Aston Martin Valkyrie соединил красивый вид и технологии. Источник: Motor1

Новая тенденция на ультравысокопроизводительные автомобили часто приводит к внешнему дизайну, который больше сосредоточен на характеристиках, чем на эстетике. Aston Martin Valkyrie выходит за пределы жанра, потому что ему получается выглядеть красиво и иметь самые современные технологии.

Это машина разработана для того, чтобы быть на уровне с автомобилями Формулы-1. Под ее кузовом располагаются аэродинамические туннели, создают эффект Вентури, который обеспечивает оптимальное распределение воздушных потоков и максимальную прижимную силу при движении на высоких скоростях. И это сочетается с впечатляющим двигателем V12 мощностью около 1000 л.с. Выход модели запланирован на 2021 года.

6. Hispano H6B "Tulipwood" 1924 года

Hispano H6B "Tulipwood" создали для гонки Targa Florio. Источник: Ultimatecarpage

Название Hispano-Suiza почитается среди поклонников роскошных автомобилей, построенных между Первой и Второй мировой войной, а его импозантная модель H6 выпускалась с 1919 года до 1933 года. Компания славилась своим технически усовершенствованным подходом, включая легкие двигатели, вдохновленные авиационными агрегатами, и первую в индустрии систему помощи для тормозов.

H6B в свое время имел мощный восьмилитровый двигатель, который вдохновил на создание пяти его гоночных версий, одна из которых установила международные рекорды скорости. Сказочный H6B Tulipwood был представлен в 1924 году для гонки Targa Florio.

5. Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster 1936 года

Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster отличался своим кузовом и двигателем. Источник: Википедия

Mercedes-Benz 540K вышел в 1936 году и был потрясающим монстром с наддувом. Он был доступен в разных версиях кабриолетов и лимузинов, но ни одна не была такой гламурной и желательной, как версия Spezial Roadster. Этот символ довоенной автомобильной индустрии отличается двухместным удлиненным кузовом и встроенным восьмицилиндровым двигателем с нагнетателем, который руководствуется водителем для дополнительной производительности.

Тогда для многих производителей роскошных автомобилей было принято нанимать для кузовных работ сторонних строителей, а Mercedes создал собственную большую команду мастеров. На сегодня 540K Spezial Roadster – одна из самых ценных и коллекционных моделей в мире.

4. Bugatti Type 57 Atlantic

Bugatti Type 57 Atlantic прекрасно выглядел, но не пошел в производство. Источник: Xerjoff Magazine

Любители художественного течения ар-деко должны были бы восхищаться линиями этого купе-производного автомобиля Bugatti Type 57. В конце 1930-х было построено всего четыре Atlantics.

Прототип был выполнен в магниевом сплаве под названием Elektron, который был легким, но легковоспламеняющимся при высокой температуре. Панели кузова были заклепанные между собой, а их крепления видно на его задней части. Четыре купе изготовлены из алюминия, и сохранили видимые заклепки.

3. Jaguar XK120 1954 года

Реакция на демонстрационный Jaguar XK120 заставила начать его производство. Источник: Catawiki

Jaguar основали в конце 1940-х, и уже в начале 50-х он получил пару побед в "Ле-Мане". Он хотел продолжить свой рост в послевоенный период, когда появился спрос на развлечения. Результатом этого стал представленный на автосалоне в Лондоне в 1948 году двухместный родстер, который был изначально предназначен для демонстрации нового шестицилиндрового двигателя XK. Автомобиль получил такую бурную реакцию, что компания немедленно начала его производство. Он получил свое название за максимальную скорость автомобиля в милях в час со снятым лобовым стеклом.

XK120 был доступен, как родстер и в виде купе. Впоследствии он превратился в модели XK140 и XK150 и стал предшественником E-Type. Ранние родстеры XK120 считают самыми красивыми из всей группы.

2. Ferrari 250 GT California Spyder SWB 1960 года

Ferrari 250 GT California Spyder SWB для рынка США. Источник: Auto Express

Ferrari имеет длинный каталог невероятно гламурных автомобилей, но Ferrari 250 GT California Spyder является одним из самых желанных благодаря своему прекрасному открытому двухместному кузову, который создали мастера кузовного строительства компании Scaglietti.

California Spyder SWB был разработан для американского рынка, как следует из названия. Версия с длинной колесной базой, представленная в 1957 году, была заменена еще более прекрасным вариантом с короткой базой в 1960 году. Она была лучшей благодаря дисковым тормозам и усовершенствованной версии V12 на 276 л.с.

1. Alfa 8C 2900 Mille Miglia 1938 года

Alfa 8C 2900 Mille Miglia создали для гонки выносливость. Источник: Ultimatecarpage

В течение многих лет было много прекрасных Alfa Romeo, но одним из главных автомобилей в поразительном историческом портфолио марки является тот, который выиграл знаменитую итальянскую гонку на выносливость "Милле Милья" в 1938 году. 8C 2900 построили на базе 8C Grand Prix. Он получил 8-цилиндровый рядный 2,9-литровый двигатель с двойным наддувом.

Заводская гоночная команда Alfa Corse победила в гонке 1938 также благодаря этому агрегату на 295 л.с. Замечательный кузов родстера был создан компанией Carrozzeria Touring Superleggera.