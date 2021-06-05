Первая смерть от "черной плесени" в Непале: жертва не болела COVID-19

Первой в Непале жертвой мукормикоза, или "черной плесени", стал 65-летний мужчина, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 4 июня, передает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны Кришну Прасада Пуделя.

"Он умер 3 июня 2021 года. Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукор" , - уточнили в МОЗ.

По словам Пуделя, мужчину, проживающего на западе страны, госпитализировали в реанимационное отделение после выявления у него энцефалита височной доли. При этом умерший не был заражен коронавирусом.

Как информировали в МОЗ, сейчас в Непале есть по меньшей мере десять случаев мукормикоза.