Почему Кличко хочет вернуться на ринг

Недавно появились очередные слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг и даже есть имя его следующего соперника – украинец якобы должен встретиться с Шенноном Бриггсом. После ухода из бокса Владимир не раз признавался, что вернется в спорт только ради одной цели. Что мотивирует Кличко, сообщает Сегодня.

"Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – так заявлял Кличко-младший .

КАКОЙ РЕКОРД ХОЧЕТ ПОБИТЬ КЛИЧКО

Владимиру не дает покоя рекорд легендарного американца Джорджа Формана. "Большой Джордж" начал свою профессиональную карьеру в 1969 году, а в 1973 году стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Джо Фрейзера (тогда для этого нужно было иметь только два пояса – WBA и WBC), проиграл титулы Мохаммеду Али и в 1977-м повесил перчатки на гвоздь.

Однако неудачные инвестиции быстро лишили Формана накопленного состояния в боксе, поэтому к концу 80-х он оказался нищим.

"Нефтяные скважины, газовые скважины, банки, провал, провал, провал… Это было так страшно, потому что вы слышите о бездомных людях, но я стал одним из них. Тогда я весил 145 кг и провел 10 лет вне ринга. Мои шорты не налезали на меня, но я сказал, что стану чемпионом мира в супертяжелом весе. Снова", – вспоминал те времена Джордж .

Форман вернулся на ринг в 1987 году в возрасте 38 лет. Сначала Джордж дрался с малоизвестными бойцами за гроши, но упорство американца дало свои плоды. Впрочем, завоевать такой желанный титул ему удалось лишь с третьей попытки – сначала были поражения Эвандеру Холифилду и Томми Моррисону.

И лишь в 30-м бою после возвращения, 5 ноября 1994 года, Форман таки завоевал чемпионской пояс, победив нокаутом Майкла Мурера в поединке за титулы WBA и IBF. Форман проигрывал на записках всех судей, но сумел поймать оппонента двойкой в челюсть и уложил на канвас в 10-м раунде. На тот момент Джорджу исполнилось 45 лет и 9 месяцев и 26 дней. Он стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе!

Правда, к следующему поединку Формана лишили титула WBA за отказ боксировать против обязательного претендента Тони Таккера, а после спорной победы над Акселем Шульцом у Джорджа отобрали и пояс IBF. Но это не помешало Форману сколотить состояние за пределами ринг на продаже грилей.

Кличко сейчас 45 лет и 5 месяцев. Если он все-таки решится вернуться в бокс, можно с уверенностью сказать, что украинцу не нужно будет ждать 20 боев, чтобы получить титульный бой. Сами боксерские организации будут вставать в очередь за Владимиром.

Кстати, абсолютный возрастной чемпионский рекорд в боксе принадлежит Бернарду Хопкинсу. Американец становился чемпионом мира в 49 лет! Возможно, в случае успеха с покорением достижения Формана Владимир захочет сместить с трона и Хопкинса?