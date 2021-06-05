СБУ задержала преступника из РФ, которого разыскивал Интерпол

Українська контррозвідка затримала росіянина, який з грудня 2020 року перебував у міжнародному розшуку. У базі Інтерполу є дані про те, що громадянин РФ підозрюється в скоєнні тяжких злочинів у складі організованої групи, сообщает Зеркало недели.

Про це розповіли в Службі безпеки України в п'ятницю. Росіянин вже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Україна очікує матеріалів про екстрадицію росіянина для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Контррозвідка провела операцію із затримання рецидивіста спільно з поліцією Полтавської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.