Трамп назвал "интересной" идею возглавить Конгресс

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его «заинтересовала» идея принять участие в промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, сообщает Новое время.

Идею о том, что бывший глава Белого дома может побороться за место в Конгрессе и стать его спикером ранее озвучил его бывший советник Стив Бэннон.

"Вы знаете, это интересная идея. Некоторые предлагали мне принять участие в выборах в Сенат, но это идея может быть даже лучше" , — заявил Трамп.

В то же время, для того, чтобы в будущем стать спикером, Трампу будет необходима не только победа — республиканцы должны также будут получить большинство, которое сейчас принадлежит демократам.

Также, согласно рейтингам внутри Республиканской партии, у Дональда Трампа есть высокие шансы выиграть праймериз во время выбора кандидата на президентских выборах в 2024 году.