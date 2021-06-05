Как избавиться от сахарной зависимости

Ограничить сахар в своем рационе не так уж и просто. Особенно, когда он есть не только в шоколаде, конфетах, а в соусах, хлебе и даже в соках, сообщает РБК-Украина.

Чтобы избавиться от сахарозависимости и нормализовать потребление сладостей, нутрициолог Наталья Власнюк порекомендовала следующие шаги в своем Instagram.

Как отучить себя от сахара:

1. Читать этикетки. Не берите продукты, на этикетке которых сахар в любой форме (сахар, сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурузный сироп) перечислен среди первых трех ингредиентов. Также нужно избегать белой муки, которая содержится во многих видах хлеба и в макаронных изделиях, потому что организм быстро превратит ее в сахар.

2. Постепенный отказ от продуктов, содержащих сахар. Для начала уберите из своего рациона продукты с высоким содержанием сахара, в том числе фастфуд, переработанные продукты, газировку и фруктовые напитки.

3. Выдержать 7-10 дней без сахара. Этого достаточно, чтобы побороть зависимость. Если в процессе отказа вы чувствуете недомогание, можно поддержать себя фруктами и 1-2 квадратиками горького шоколада.

4. Если очень хочется сладкого, его нужно съесть. Но не все пирожное, а совсем чуть-чуть. Очень медленно и смакуя. После того, как настойчивая потребность в сладостях вас покинет, можно ввести в рацион немного темного шоколада, фрукты.

5. Убрать лишний кофеин. Избыток кофеина усугубляет симптомы сахарозависимости. Лучше всего перейти на чай или цикорий.

6. Принимать витамины. Бедная питательными веществами пища вызывает желание поесть в целом и тягу к сладкому в частности. При лечении сахарозависимости особенно важны: магний, йод, хром, витамин С, B6, D. Дополняйте витаминный комплекс приемом рыбьего жира или Омега-3.

7. Выбирать цельные продукты. Это непереработанные фрукты, овощи, зерновые и мясо. Большинство из них имеет низкий гликемический индекс и не подпитывает желание съесть сладкого. Не подкармливает, а значит не позволяет размножаться, грибковой и бактериальной микрофлоре кишечника.