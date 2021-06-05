Усик - Джошуа: Поветкин оценил шансы украинца

Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не является фаворитом противостояния против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Наш соотечественник имеет все шансы отобрать у чемпиона три его титула, сообщает Обозреватель.

Такое мнение в комментарии РИА "Новости" выразил российский боксер Александр Поветкин (36-3-1, 25 КО). По словам Русского витязя, тренеры Усика подготовят его к битве с чемпионом мира по трем версиям.

"Считаю Сашу хорошим и сильным боксёром, он хорошо чувствует дистанцию. Буду болеть за него. У него есть все шансы. Личный совет Усику? Не могу сказать, что мы прямо очень хорошо общаемся. Если он попросит… Не знаю, что могу ему подсказать. У него есть тренеры. Не считаю Джошуа фаворитом. Думаю, шансы равны" , – сказал Поветкин.

Напомним, бой Усик – Джошуа был официально санкционирован Всемирной боксерской организацией (WBO), так как украинский боксер является обязательным претендентом на ее титул. Это решение возмутило промоутера британца Эдди Хирна, который заявил, что Энтони надоело проводить постоянные защиты титулов.

Джошуа изначально должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Как сообщалось, Эдди Хирн заявил, что в команде Энтони Джошуа не видят смысла﻿ удерживать чемпионские пояса и бой с Усиком может не состояться. Британский промоутер также назвал имена боксеров, которые могут заменить Усика в поединке, который запланирован на август.

Сам Александр рассказал, что ему не нравится ситуация, которая сложилась в супертяжелом дивизионе. Он сравнил ее с украинской политикой. Кроме того, Усик заявил, что испытывает трудности в боксе из-за украинского гражданства.