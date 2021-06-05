В США произошла экстренная посадка из-за пассажира

В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) самолет совершил вынужденную посадку после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что самолет авиакомпании Delta, на борту которого произошел инцидент, выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл в пятницу. Лайнер был перенаправлен в международный аэропорт Санпорт в Альбукерке из-за ситуации на борту.

Сотрудники аэропорта заявили, что пассажир пытался, но не смог проникнуть в кабину самолета. Очевидцы засняли на видео, как дебошира удалось нейтрализовать бортпроводникам и пассажирам. По словам пассажиров, мужчина требовал "остановить самолет".

Лайнер приземлился в аэропорту без происшествий. В аэропорту Альбукерке полиция задержала нарушителя. Расследованием дела занимается ФБР.

"ФБР реагирует на сообщение о вынужденной посадке рейса в аэропорту Альбукерке. На данный момент никакой опасности для общества нет" , - заявило ФБР в Twitter.

Личность дебошира не разглашается.