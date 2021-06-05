Елизавета II, Миддлтон и другие: где живут члены королевской семьи

Елизавета II, Миддлтон и другие: где живут члены королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II имеет шесть резиденций. Одни приобретены вместе с титулом, другие – по праву наследования. Остальные члены королевской семьи также обладают несколькими элитными особняками и небольшими домами, сообщает Обозреватель.

Кроме того, некоторые из них имеют тайные коттеджи, о которых никто не знает. Подробней о жилье королевской семьи Британии  читайте далее.

Принц Чарльз и его жена Камилла живут в лондонской резиденции Clarence House. Из интерьера там есть диван с золотом от дизайнера мебели Томаса Чиппендейла, а на стенах висит портрет королевы.

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон проживают в апартаментах 1А Кенсингтонского дворца. Там есть гостиная, украшенная семейными фотографиями, книгами, цветами и другими предметами интерьера.

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон проживают в апартаментах 1А Кенсингтонского дворца
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон проживают в апартаментах 1А Кенсингтонского дворца

Также герцоги имеют загородный дом в георгианском стиле Анмер-Холл. Он расположен в частном поместье королевской семьи Сандрингем в Норфолке.

После свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году королева Елизавета II решила подарить Анмер-холл новоиспеченным герцогу и герцогине Кембриджским. Этот дом может похвастаться 10 спальнями, на территории расположены плавательный бассейн и теннисный корт с искусственным покрытием.

Также герцоги имеют загородный дом в георгианском стиле Анмер-Холл
Также герцоги имеют загородный дом в георгианском стиле Анмер-Холл

Кроме того, принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют еще одну резиденцию на территории поместья Балморал в Шотландии. Об этом особняке мало упоминается в СМИ, но известно, что он был подарком герцогу Кембриджскому от его прабабушки, королевы-матери, незадолго до ее смерти в 2002 году.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют еще одну резиденцию на территории поместья Балморал в Шотландии
Принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют еще одну резиденцию на территории поместья Балморал в Шотландии

Всем известный Букингемский дворец, в котором проживает королева Елизавета, имеет 775 комнат, 19 государственных номеров, 52 королевских и гостевых спальни, 188 номеров для персонала, 92 офиса и 72 ванных комнаты. Прилегающая территория садов при этом занимает целых 17 гектаров.

Всем известный Букингемский дворец, в котором проживает королева Елизавета
Всем известный Букингемский дворец, в котором проживает королева Елизавета

Виндзорский замок для королевы служит загородным домом. Резиденция охватывает 13 гектаров, а во внутренних помещениях расположено 1000 комнат.

Виндзорский замок для королевы служит загородным домом
Виндзорский замок для королевы служит загородным домом

Холирудский дворец является официальной резиденцией британской короны в Эдинбурге. Здесь королева останавливается во время своих традиционных поездок в Шотландию, как правило, в первую неделю лета. Также в этом поместье королева назначает первого министра страны и проводит приемы.

Холирудский дворец является официальной резиденцией британской короны в Эдинбурге
Холирудский дворец является официальной резиденцией британской короны в Эдинбурге

В частном поместье Балморал королева проводит несколько недель в конце каждого лета. Он построен в 1852 году и занимает площадь около 20 гектаров, включая лесное хозяйство и сельские угодья, а также контролируемые стада оленей и пони.

В частном поместье Балморал королева проводит несколько недель в конце каждого лета
В частном поместье Балморал королева проводит несколько недель в конце каждого лета

Сандрингемский дворец часто используется для отдыха во время праздников. Здесь Елизавета уединяется с родными на годовщину собственной коронации и смерти отца, а также на Новый год.

Сандрингемский дворец часто используется для отдыха во время праздников
Сандрингемский дворец часто используется для отдыха во время праздников

Замок Хиллсборо служит официальной резиденцией королевы во время ее визитов в Северную Ирландию. По совместительству замок является и резиденцией правительства страны. Построен в георгиевском стиле в XVIII веке.

Замок Хиллсборо служит официальной резиденцией королевы во время ее визитов в Северную Ирландию
Замок Хиллсборо служит официальной резиденцией королевы во время ее визитов в Северную Ирландию

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл имеют большой особняк в Калифорнии. Так, дом с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Санта-Барбара был куплен 18 июня 2020 года за 14,7 млн долларов.

В главном доме герцогов Сассекских есть библиотека, офис, спа с отдельной сухой и влажной сауной, тренажерный зал, игровая комната, игровой зал и театр. Кроме того, на территории жилья расположен гараж на пять автомобилей.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл имеют большой особняк в Калифорнии
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл имеют большой особняк в Калифорнии

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