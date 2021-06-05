В "Слуге народа" прокомментировали закон об олигархах

Реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на президентский законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является "неудобным", полагают руководители "Слуги народа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы все увидели первую реакцию - влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи – чуть ли не основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была высшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось" , - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, принять этот законопроект будет нелегко из-за сопротивления определенных кругов. Но парламентское большинство настроено довести дело до конца.

"После регистрации в парламенте любой законопроект прорабатывают в комитетах, голосуют в первом чтении, затем работают над поправками. Уверен, что к законопроекту об олигархах мы увидим тысячи поправок. Каждый депутат и каждая фракция захотят добавить что-то свое. Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в итоге мы пройдем этот путь и примем этот важный закон" , - подчеркнул Арахамия.

Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.

"Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если просто пытаются дискредитировать идею и не предоставляют конкретных шагов, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну ради своих интересов, то это и является помощью олигархам" , - считает Арахамия.

Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко расценивает критику и сопротивление принятию законопроекта о деолигархизации как деструктивную позицию оппонентов, которую общество не поддержит.