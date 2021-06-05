В "Слуге народа" прокомментировали закон об олигархах
Реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на президентский законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является "неудобным", полагают руководители "Слуги народа, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы все увидели первую реакцию - влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи – чуть ли не основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была высшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, принять этот законопроект будет нелегко из-за сопротивления определенных кругов. Но парламентское большинство настроено довести дело до конца.
"После регистрации в парламенте любой законопроект прорабатывают в комитетах, голосуют в первом чтении, затем работают над поправками. Уверен, что к законопроекту об олигархах мы увидим тысячи поправок. Каждый депутат и каждая фракция захотят добавить что-то свое. Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в итоге мы пройдем этот путь и примем этот важный закон", - подчеркнул Арахамия.
Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.
"Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если просто пытаются дискредитировать идею и не предоставляют конкретных шагов, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну ради своих интересов, то это и является помощью олигархам", - считает Арахамия.
Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко расценивает критику и сопротивление принятию законопроекта о деолигархизации как деструктивную позицию оппонентов, которую общество не поддержит.
"Мы хотим предоставить новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Наши оппоненты сейчас только критикуют, а не предлагают новые законодательные инструменты, чтобы убрать деструктивное влияние олигархов. Такая активность не может дать результата - общество ее не воспримет", - сказал Корниенко.