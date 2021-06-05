Сколько электромобилей зарегистрировано в Украине

Сколько электромобилей зарегистрировано в Украине

По состоянию на 1 июня 2021 года в Украине поставлено на учет 28 005 электромобилей. Такую статистику навело министерство инфраструктуры, сообщает АвтоПортал.

Постепенно количество электрокаров в Украине растет и вскоре перешагнет порог в 30 тыс. единиц. Так, с начала 2021 года автопарк Украины пополнили 2,4 тыс. электрокаров.

Естественно, около 90% электрокаров на наших дорогах – подержанные. Самый популярный электромобиль в Украине – конечно же, Nissan Leaf: свыше половины электрокаров – именно этой модели.

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Больше всего электромобилей в Киеве – 6068. Далее следуют Одесская (4114) и Киевская (3396) области.

Полная статистика по регионам выглядит так:

  • Киев – 6 068 электромобилей;
  • Одесская область – 4 114;
  • Киевская область – 3 396;
  • Харьковская область – 2 715;
  • Днепропетровская область – 2 302;
  • Львовская область – 1 805;
  • Винницкая область – 860;
  • Запорожская область – 753;
  • Житомирская область – 677;
  • Ровенская область – 557;
  • Полтавская область – 522;
  • Черновицкая область – 426;
  • Николаевская область – 421;
  • Хмельницкая область – 407;
  • Ивано-Франковская область – 406;
  • Донецкая область – 404;
  • Тернопольская область – 381;
  • Волынская область – 369;
  • Черкасская область – 362;
  • Закарпатская область – 321;
  • Херсонская область – 196;
  • Сумская область – 186;
  • Кировоградская область – 186;
  • Черниговская область – 129;
  • Луганская область – 39;
  • АРК – 3.

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