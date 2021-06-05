Сколько электромобилей зарегистрировано в Украине
По состоянию на 1 июня 2021 года в Украине поставлено на учет 28 005 электромобилей. Такую статистику навело министерство инфраструктуры, сообщает АвтоПортал.
Постепенно количество электрокаров в Украине растет и вскоре перешагнет порог в 30 тыс. единиц. Так, с начала 2021 года автопарк Украины пополнили 2,4 тыс. электрокаров.
Естественно, около 90% электрокаров на наших дорогах – подержанные. Самый популярный электромобиль в Украине – конечно же, Nissan Leaf: свыше половины электрокаров – именно этой модели.
Больше всего электромобилей в Киеве – 6068. Далее следуют Одесская (4114) и Киевская (3396) области.
Полная статистика по регионам выглядит так:
- Киев – 6 068 электромобилей;
- Одесская область – 4 114;
- Киевская область – 3 396;
- Харьковская область – 2 715;
- Днепропетровская область – 2 302;
- Львовская область – 1 805;
- Винницкая область – 860;
- Запорожская область – 753;
- Житомирская область – 677;
- Ровенская область – 557;
- Полтавская область – 522;
- Черновицкая область – 426;
- Николаевская область – 421;
- Хмельницкая область – 407;
- Ивано-Франковская область – 406;
- Донецкая область – 404;
- Тернопольская область – 381;
- Волынская область – 369;
- Черкасская область – 362;
- Закарпатская область – 321;
- Херсонская область – 196;
- Сумская область – 186;
- Кировоградская область – 186;
- Черниговская область – 129;
- Луганская область – 39;
- АРК – 3.