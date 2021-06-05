Сколько электромобилей зарегистрировано в Украине

По состоянию на 1 июня 2021 года в Украине поставлено на учет 28 005 электромобилей. Такую статистику навело министерство инфраструктуры, сообщает АвтоПортал.

Постепенно количество электрокаров в Украине растет и вскоре перешагнет порог в 30 тыс. единиц. Так, с начала 2021 года автопарк Украины пополнили 2,4 тыс. электрокаров.

Естественно, около 90% электрокаров на наших дорогах – подержанные. Самый популярный электромобиль в Украине – конечно же, Nissan Leaf: свыше половины электрокаров – именно этой модели.

Больше всего электромобилей в Киеве – 6068. Далее следуют Одесская (4114) и Киевская (3396) области.

Полная статистика по регионам выглядит так: