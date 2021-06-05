Экс-заместителя секретаря СНБО Кривоноса уволили из Вооруженных сил

Экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерала армии Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооруженных сил Украины, сообщает УНИАН.

"Уволен из рядов Вооруженных сил Украины... Уволен без рапорта" , - написал он в Facebook.

По словам Кривоноса, его уволили из-за того, что он отказался "прислуживать".

"Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно" , - сообщил он.

Кривонос прослужил в рядах украинской армии более 32 лет.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. На эту должность Кривоноса в марте 2019 года назначал на то время президент Петр Порошенко.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что увольнение Кривоноса не было неожиданным, этому решению предшествовал ряд событий.