Акция ЛГБТ-сообщества под ОП прошла мирно - полиция
В Киеве под Офисом президента 5 июня состоялась акция ЛГБТ-сообщества. Никаких нарушений или задержанных в ходе публичного мероприятия не было, сообщает РБК-Украина.
В СМИ начали распространять сообщения о якобы задержанных в ходе акции. Правоохранители эту информацию опровергли, мероприятие уже закончилось.
"Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе национальной полиции.
Акция была направлена против "игнорирования системного насилия со стороны радикальных консерваторов" в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Участники мероприятия требовали:
- скорейшего принятия законопроекта 5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”
- реформы полиции, прокуратуры и судебной системы
- немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистические события, активисток и организации
- смену руководства МВД, которое систематически игнорирует наши обращения и заявления, затягивает и закрывает дела относительно нападений радикалов.