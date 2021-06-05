Акция ЛГБТ-сообщества под ОП прошла мирно - полиция

В Киеве под Офисом президента 5 июня состоялась акция ЛГБТ-сообщества. Никаких нарушений или задержанных в ходе публичного мероприятия не было, сообщает РБК-Украина.

В СМИ начали распространять сообщения о якобы задержанных в ходе акции. Правоохранители эту информацию опровергли, мероприятие уже закончилось.

"Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности" , - сообщили в пресс-службе национальной полиции.

Акция была направлена против "игнорирования системного насилия со стороны радикальных консерваторов" в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

Участники мероприятия требовали: