Украинец пытался почтой отправить за границу 12 кг янтаря

Пограничники перехватили две посылки, в которых гражданин Украины пытался отправить в Катар и ОАЭ 12 кг янтаря, сообщает Корреспондент.

"Пограничники оперативно-розыскного подразделения ОКПП Киев совместно с сотрудниками Киевской таможни провели проверку международных почтовых отправлений. В двух посылках были выявлены камни янтаря крупных фракций. Вес некоторых камней составлял до 1,5 кг" , - отмечается в сообщении.

Сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил. Камни изъяты. Их стоимость будет установлена дополнительно.

Как отмечается, в прошлом году украинские пограничники предотвратили незаконный вывоз через границу почти 600 кг янтаря, а в первом квартале 2021 - более 110 кг.