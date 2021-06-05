Ефросинина рассказала, как чуть не потеряла дочь

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала страшную историю, которая случилась 12 лет назад во время отдыха в Австрии. Артистка призналась, что ее дочь Нана разбилась на лыжах, сообщает Обозреватель.

По словам Ефросининой, когда ее дочери Нане было 5 лет, они отправились на отдых, кататься на лыжах. В один момент она увидела, как ее ребенок лежит, а из головы стекала кровь, вспомнила историю из жизни Маша во время беседы с Наталкой Денисенко в программе "Экзамен".

"Ей было пять лет и она разбилась на лыжах. Она лежала, у нее по шлему стекала кровь из головы и она не двигалась. Я думала, что это все… но ее спасли. Шлем спас, кстати" , – рассказывала телеведущая.

По словам Маши, у Наны были повреждены все конечности. Девочка несколько месяцев провела в клинике, где ее спасали врачи. Кроме того, Ефросинина со слезами на глазах добавила, что с тех пор ни разу не была в горах.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина воспитывает в браке со своим супругом Тимуром двоих детей: 17-летнюю Нану (2004 год) и 7-летнего сына Александра (2014 год).

Напомним, Мария Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend, Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине. Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.