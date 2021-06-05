Припарковать автомобиль в Киеве станет проще

Доработанное приложение будет удобно как водителям, так и властям столицы, сообщает Автоцентр.

В крупных городах Украины найти свободное парковочное место довольно сложно. Иногда поиски превращаются в настоящий квест, который занимает уйму времени и далеко не всегда завершается успешно. Наиболее остро ситуация обстоит, разумеется, в Киеве.

Несмотря на огромное количество коммунальных и коммерческих стоянок, припарковаться в столице Украины, особенно в центральной части города, практически невозможно. Автомобилистам приходится по нескольку раз объезжать нужный район, чтобы найти свободное место. Для того, чтобы упростить водителям задачу и освободить время, на базе сервиса «Киев Цифровой» заработает новая программа.

Это будет своего рода онлайн-карта, на которую нанесут все действующие в Киеве парковки, паркинги и стоянки. С помощью приложения водители смогут быстро проверить наличие свободных мест в нужном районе. Кроме того, через этот сервис можно будет оплатить услугу парковки, а также штрафы за нарушение правил.

По мнению создателей приложения, это поможет снизить количество припаркованных у обочин и на тротуарах автомобилей. Ведь зачастую водители игнорируют ПДД и оставляют свои машины в неположенных местах именно из-за невозможности найти свободное место на стоянке. К тому же сервис послужит неким цифровым инструментом для руководства города. С его помощью возможно будет провести мониторинг количества парковок в Киеве и их загруженность, и, в случае необходимости, организовать дополнительные.