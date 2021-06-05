Электромобили могут перестать быть выгодной покупкой

Если новую инициативу поддержат, платить придется около 240 долларов ежегодно, сообщает Автоцентр.

Несмотря на все преференции, направленные на стимулирование перехода на электромобили, в правительственных коридорах заговорили о налогах для владельцев «зеленого» транспорта во многих странах. Дело в том, что дорожная инфраструктура финансируется в том числе и налогом, который уже включен в стоимость топлива. А поскольку электромобили «питаются» электричеством, такой налог они не платят. В связи с чем логично обязать их владельцев делать свой вклад в поддержание состояния дорог.

К счастью, пока до этого додумались только власти штата Техас, США. С подобной инициативой выступили представители партии республиканцев. Они считают, что владельцы электрокаров наравне с водителями автомобилей с ДВС должны уплачивать налог за использование дорог общего пользования.

Более такого, уже разработан законопроект, в котором прописаны сроки и суммы. Согласно документу, каждый владелец электромобиля должен ежегодно уплачивать налог в размере 190-240 долларов. В случае превышения годового пробега в 14 500 км, придется доплатить еще 150 долларов.

Там же отмечается, что ежегодно через территорию штата проезжает около 300 тысяч электрических транспортных средств. В случае введения налога, это может принести штату дополнительно 37,8 млн долларов. По их подсчетам, уже через пять лет эта цифра достигнет показателя в 135,6 млн долларов в год. Если законопроект одобрят, владельцам «зеленых» автомобилей придется платить уже с 1 сентября 2021 года.

Конечно, как и в любой истории, у этого законопроекта есть свои противники. Эту роль взяла на себя организация Plug in America. Они выступили против подобного налога. Среди аргументов – меньшее количество сборов для бензиновых автомобилей. Кроме того, с владельцев электромобилей в 20 штатах уже взымают регистрационный сбор, который варьируется от 50 до 200 долларов.