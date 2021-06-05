Электромобили могут перестать быть выгодной покупкой

Электромобили могут перестать быть выгодной покупкой

Если новую инициативу поддержат, платить придется около 240 долларов ежегодно, сообщает Автоцентр.

Несмотря на все преференции, направленные на стимулирование перехода на электромобили, в правительственных коридорах заговорили о налогах для владельцев «зеленого» транспорта во многих странах. Дело в том, что дорожная инфраструктура финансируется в том числе и налогом, который уже включен в стоимость топлива. А поскольку электромобили «питаются» электричеством, такой налог они не платят. В связи с чем логично обязать их владельцев делать свой вклад в поддержание состояния дорог.

К счастью, пока до этого додумались только власти штата Техас, США. С подобной инициативой выступили представители партии республиканцев. Они считают, что владельцы электрокаров наравне с водителями автомобилей с ДВС должны уплачивать налог за использование дорог общего пользования.

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Более такого, уже разработан законопроект, в котором прописаны сроки и суммы. Согласно документу, каждый владелец электромобиля должен ежегодно уплачивать налог в размере 190-240 долларов. В случае превышения годового пробега в 14 500 км, придется доплатить еще 150 долларов.

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Там же отмечается, что ежегодно через территорию штата проезжает около 300 тысяч электрических транспортных средств. В случае введения налога, это может принести штату дополнительно 37,8 млн долларов. По их подсчетам, уже через пять лет эта цифра достигнет показателя в 135,6 млн долларов в год. Если законопроект одобрят, владельцам «зеленых» автомобилей придется платить уже с 1 сентября 2021 года.

Конечно, как и в любой истории, у этого законопроекта есть свои противники. Эту роль взяла на себя организация Plug in America. Они выступили против подобного налога. Среди аргументов – меньшее количество сборов для бензиновых автомобилей. Кроме того, с владельцев электромобилей в 20 штатах уже взымают регистрационный сбор, который варьируется от 50 до 200 долларов.

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