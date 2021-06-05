Куда украинцы поедут на отдых этим летом

В ДАРТ анонсировали проект по развтику туризма для студенческой молодежи, сообщает РБК-Украина.

Более половины украинцев (53%) планируют провести ближайший отпуск не за границей, а в Украине. А самыми популярными областями, куда планируют поехать туристы, оказались Одесская, Закарпатская, Запорожская и Львовская.

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса в рамках исследования туристического рынка "Электоральные настроения. Еженедельный отчет", которые озвучили на пресс-конференции при участии министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Сообщается, что 78,5% жителей Украины еще не были в отпуске в этом году, а более половины отпуска даже не планируют. Из них у двух третей просто не хватает средств куда-то ехать. Больше всего среди тех, кто собирается отдыхать - молодые люди в возрасте 18-24 лет.

Интересует мотивация тех, кто имеет возможность, но не путешествует - ГАРТ

Исследования и опросы в сфере туризма крайне важны для ГАРТ и всех, кто работает в этой сфере, говорит в комментарии глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Понимая мотивацию граждан и проблематику, можно увидеть будущие точки роста и предложить действенные механизмы развития, конкретные продукты и маркетинговые инструменты, отмечает она.

"Наша принципиальная позиция такова: только туристическая статистика и результаты исследований могут быть основой для принятия эффективных, экономически обоснованных, управленческих решений. В условиях ограниченных ресурсов нам нужно очень четко определить приоритеты и направить туда все усилия" , — подчеркнула глава ведомства.

Фото: Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив (пресс-служба)

По ее словам, ввиду этого Агентство запланировало несколько как качественных, так и количественных исследований в течение этого года.

"Например, нас интересует мотивация людей, которые имеют возможность, но не планируют отдых. Понять, что их отталкивает, чего не хватает, чем их можно заинтересовать и тому подобное" , — пояснила Марьяна Олеськив.

Самый интересный, по ее мнению, вывод из исследования - то, что достаточно большая часть населения с более высоким уровнем дохода выбирает отдых в родной стране (53%) и считает Украину туристически привлекательной (причем женщины более оптимистично настроены, чем мужчины).

"У таких людей, скорее всего, есть определенный опыт путешествий другими странами, и они могут сравнить. Бесспорно, здесь сказывается и влияние пандемии, но такой вывод - позитивный сигнал для всей отрасли. Вторым вдохновляющим выводом этого исследования является то, что молодежь в Украине планирует активные путешествия (около 58% запланировали отпуск в этом году)" , — считает она.

Фото: Значительная часть украинцев собирается отдыхать в пределах своей области (pixabay.com)

"Наша задача - увеличить этот процент, потому что когда люди активно путешествуют в молодости, то позже они будут приучать к этому и свои семьи, своих детей. Это станет основой для формирования культуры путешествий по Украине. Мы в этом году планируем запустить пилотный проект по стимулированию путешествий для студенческой молодежи" ,- анонсировала Марьяна Олеськив.

Только каждый десятый планирует путешествие за границу

Глава ГАРТ считает, что в этом контексте нужно работать над развитием городского туризма, поскольку количество достопримечательностей, которые могут порекомендовать респонденты, очень невелика. Хотя почти в каждом относительно большом городе есть что посмотреть, как провести досуг и где вкусно поесть.

По данным исследования, более половины респондентов (53,1%) планируют провести отпуск в Украине, и только каждый десятый - поехать за границу. Среди тех, кто планирует отпуск в Украине - 44,5% стремятся отдыхать за пределами своей области. Остальные планируют отдыхать дома или в пределах своих областей.

Фото: Более 40% украинцев редко или вообще никогда не путешествует по стране (pixabay.com)

В то же время 42,2% очень редко или никогда не путешествуют по стране, и это резко зависит от возраста. Среди категории в возрасте 60 + - 40% вообще не путешествует. Поэтому фокус на стимулировании путешествий будет также на пенсионерах и людях старшего возраста, говорит глава ГАРТ.