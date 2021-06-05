Киркоров перепутал футболистов сборной России
Российский певец Филипп Киркоров перепутал футболистов национальной команды Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса. Курьезный момент произошел на тренировке сборной России перед товарищеским матчем с Болгарией, сообщает Обозреватель.
Киркоров приехал на занятие команды Станислава Черчесова вместе с сыном Мартином. Певец подошел к Оздоеву и представил его сыну, назвав того Марио. Футболист "Зенита" отметил, что он не Фернандес, а натурализованный бразилец находится в тренажерном зале и скоро присоединиться к команде.
"Вы, южные, такие все красивые", – прокомментировал конфуз Киркоров.
Соответствующее видео опубликовано на странице сборной России в социальной сети Twitter.
Отметим, что россияне продолжают подготовку к Евро-2020. Встреча с Болгарией, которая состоится 5 июня, станет последней накануне турнира.
На чемпионате Европы подопечные Черчесова сыграют в группе В, где их соперниками станут команды Финляндии, Дании и Бельгии.
Расписание России на Евро-2020:
12.06 (22:00). Россия – Бельгия
16.06 (16:00). Финляндия – Россия
21.06 (22:00). Россия – Дания