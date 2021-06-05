Сотрудники Apple отказались возвращаться в офис

Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации, которое обязывает их с осени работать из офиса не менее трех дней в неделю, сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится в письме сотрудников главе корпорации Тиму Куку.

В письме говорится об отказе многих сотрудников возвращаться в офис. В обращении отмечается, что некоторые сотрудники уже были вынуждены написать заявление на увольнение.

"Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple" , — объяснили они.

Авторы письма подчеркивают, что в прошлом году они успешно выполняли свои обязанности вне офиса.

Они также обратили внимание Кука на разницу во взглядах руководства и персонала компании на удаленную работу.

"Сообщения о том, что "многие из нас хотят лично встретиться с коллегами в офисе", (...) кажутся пренебрежительными и обесценивающими" , — подчеркнули сотрудники Apple.

2 июня стало известно о письме Кука сотрудникам, в котором он написал о целесообразности работы из офиса несколько дней в неделю. Более того, некоторым командам придется приходить в офис по четыре или пять дней в неделю.