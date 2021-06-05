Лукашенко заявил, что не приказывал посадить самолет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил президента РФ Владимира Путина, что не приказывал посадить самолет Ryanair в Минске, сообщает Украинская правда.

Путин рассказал, что в ходе встречи Лукашенко сообщил ему, что не принимал решения о том, чтобы сажать самолет в Минске.

Президент РФ также заявил, что он не вправе давать оценку действиям Лукашенко.

"Если бы я это делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально в эту же секунду. Мне кажется, что на таком уровне должна существовать определенная этика взаимных отношений".

В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы после сообщения о заминировании обратились с просьбой в Минск об экстренной посадке.

"Хотя борт был почти над границей, обратились в Минск, чтобы принять самолет. О ситуации сразу доложили президенту. Лукашенко дал четкую команду - разворачивать и принимать самолет" , - пишут в нем.

Также сообщается, что по поручению Лукашенко, для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.