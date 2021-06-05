В Украине объявили пожарную опасность

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это касается не всей территории страны, а некоторых областей, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)﻿.

Так, 5 и 6 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

II степень пожарной опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

При этом рекомендуется быть максимально осторожными при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Напомним, сегодня на западе страны ожидаются дожди и грозы, а на востоке немного похолодает и пройдут дожди. При этом на остальной территории Украины будет тепло и солнечно.

Ранее сообщалось, что температура в Киеве в ближайшие дни будет расти и к концу недели поднимется выше 20 градусов тепла, но середины июня 30-градусной жары не ожидается.

Кроме того, в Мариуполе вчера всю ночь шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.