Порошенко и Коломойский попадут в реестр олигархов

Вносить туда будут обладателей крупных состояний, которые занимаются политикой и имеют влияние на СМИ, сообщает Корреспондент.

Бывший президент Петр Порошенко будет незамедлительно внесен в реестр олигархов после принятия соответствующего закона, заявил глава Минюста страны Денис Малюська в передаче Свобода слова.

Законопроект о создании реестра олигархов президент Владимир Зеленский внес в парламент 2 июня. Вносить туда будут обладателей крупных состояний, которые занимаются политикой и имеют влияние на СМИ.

Как заявил Малюська, Порошенко "автоматически попадает в реестр", поскольку он является председателем партии Европейская солидарность и нардепом Верховной Рады.

Министр юстиции также заявил, что "точно попадет в реестр" бизнесмен Игорь Коломойский.

Законопроект Зеленского предполагает, что олигархам будет запрещено финансировать политические партии и участвовать в приватизации крупной госсобственности, а чиновникам нужно будет обязательно отчитываться о фактах своих контактов с ними.