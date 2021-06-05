Аваков предупредил о провокациях со стороны России

В Харьковской области прошли тактико-специальные учения подразделений, которые координируются министерством внутренних дел (Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы говорим о реальных угрозах. (Президент РФ Владимир – ИФ) Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2" , - объяснил журналистам необходимость проведения таких учений министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"И таких ситуаций, информаций разведорганов у нас достаточно, поэтому мы, исходя из этого, просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее" , - добавил он.

Ранее, 4 июня, аналогичные учения прошли в Сумской области.

Аваков анонсировал, что следующие учения пройдут в Мариуполе, а затем на Западной Украине.