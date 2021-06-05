Google попала в очередной скандал

Поисковик Google назвал официальный язык южноиндийского штата Карнатака "самым безобразным в Индии". Руководство региона планирует пожаловаться, сообщает Обозреватель.

Как пишет BBC, 3 июня Google-поиск показал, что каннада (язык штата) имеет наибольший результат по ключевым словам "самая безобразная речь в Индии". После этого поисковик уже извинился за "недоразумение и оскорбление чувств".

Результатами, показанными Google, возмутились многие, в том числе и руководство Карнатака. Министр штата Аравинд Лимбавали потребовал извинений от технологической компании, заявив, что это была попытка Google оскорбить достоинство носителей языка.

"Каннада имеет свою историю, язык появился около 2500 лет назад и всегда была гордостью ее носителей" , – написал он в Twitter.

Министр штата заявил, что люди гордятся своим языком. Источник: Twitter Аравинда Лимбавали

В ответ в Google объяснили, что функция поиска не всегда идеальна, и иногда "метод описания контента в интернете по конкретным запросам может давать странные результаты".

"Мы знаем, что это неидеально, но быстро реагируем, когда узнаем о проблеме, и постоянно работаем над улучшением наших алгоритмов" , – пояснили в заявлении.

В компании заверили, что результаты поиска не отражают ее мнение и извинились.

Отметим, каннада – это язык с дравидийской семьи. На нем говорят на юге Индии примерно 38 млн человек, в основном в штате Карнатака. Она является официальным и административным языком этого штата.

Google – одна из самых активных технологических компаний в Индии, которая расширила свое присутствие во многих штатах и на многих языках.