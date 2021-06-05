В Дании решили создать гигантский остров

В Дании депутаты одобрили план создания близ своей прибрежной столицы Копенгагена искусственного гигантского острова Линеттхольм. Это необходимо, чтобы предотвратить повышение уровня моря в копенгагенском порту, сообщает Страна.ua.

Об этом информирует ВВС﻿.

Сообщается, что искусственный остров будет связан с материком через кольцевую дорогу, тоннели и линию метро.

Реализация проекта должна начатья в конце 2021 года. Если строительство пойдет по плану, большая часть фундамента острова должна быть заложена к 2035 году, а завершить проект планируется к 2070 году.

Однако защитники окружающей среды выступают против строительства острова. Они подали иск против разработки Линеттхольма в Европейский суд.

Согласно одной экологической оценке, после начала строительства требуется до 350 поездок грузовиков в день через Копенгаген для доставки сырья. Для создания искусственного острова размером около 400 футбольных полей также потребуется около 80 миллионов тонн грунта.

Кроме того, экологи обеспокоены перемещением наносов в море и возможным воздействием на экосистемы и качество воды.

Фото: bbc.com/Danish goverment