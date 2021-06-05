По дорогам Киева провезли самолет (видео)

В Киеве самолет в сопровождении спецтехники проехал по улицам, сообщает РБК-Украина.

Известно, что самолет провезли в ночь на субботу, 5 июня, по Воздухофлотскому проспекту, что ведет к аэропорту

"Киев". Как видно на видео, из-за этого было заторможено движение другого транспорта. "В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут ... самолет" , - говорится в подписи к видеоролику.

В комментариях пользователи пишут, что самолет якобы не там припарковался, и теперь его эвакуируют.