Украинцам вместо молока продают фальсификат

Заготовители и продавцы молока в Украине часто прибегают к фальсификации продукта путем добавления в него моющих средств. Такой метод предотвращает скисание и повышает содержание жира, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал руководитель Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский в эфире программы "Потребитель имеет право" на телеканале "Украина 24". Он подчеркнул, что производители молока не являются фальсификаторами, это выгодно только заготовителям и продавцам.

"Цель – сохранение нативных свойств, а именно кислотности, для чего используются сода и моющие средства, чтобы молоко не было кислым. На вкус это из-за небольшого количества веществ не ощущается, рецепторы не могут ощутить, и люди покупают это как обычное молоко" , – рассказал Чагаровский.

Больше моющих веществ, отметил он, добавляют, когда сдают молоко на промышленную переработку. Они являются поверхностно активными веществами, которые показывают наличие большего количества жира в молоке, обманывая методику, с помощью которой определяют жирность продукта.

"Материально-финансовые расчеты идут в зависимости от того, какой жир. Поэтому заготовители-фальсификаторы добавляют стиральный порошок для того, чтобы поднять содержание жира в молоке. На предприятиях, которые занимаются розливом и переработкой молока, идет обеззараживание перекисью водорода, поэтому там попадание моющих средств невозможно" , – объяснил эксперт.

Напомним, по итогам четырех месяцев 2021-го года в Украине было произведено 2 млн 519,3 тыс. т молока, что на 5,2% меньше по сравнению с 2020 годом, когда за 4 месяца произвели 2 млн 656,6 тыс. т. При этом промышленный сектор почти не потерял позиций.

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