6 июня - какой сегодня праздник и день в истории

6 июня - 157-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 208 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 мая Юлианского календаря, сообщает УНИАН.

Какой праздник 6 июня 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения электрического утюга, День гордости атеиста, Всемирный день борьбы с вредителями, День тетриса, Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля.

В Украине - День журналиста, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, в США - День высшего образования, День защиты прав животных, День автокинотеатров, День осведомленности о болезни Гентингтона, День осведомленности о голоде, День выживших после рака, День игрушки Йо-йо, День физических упражнений в садоводстве, День очков, День пирога с яблочным пюре, в Германии - День слабовидящих людей, в Венгрии - День учителя, в Литве - День отца, в Тайване - День инженера, в Аргентине - День инженерного дела, в Исландии - День моряка, День рыбака, в Боливии - День учителя, в Швеции - Национальный день, в Южной Корее - День поминовения, в Армении - Праздник Эчмиадзинского кафедрального собора, во Франции - День высадки союзников в Нормандии, в Индии - День поста и духовных практик "Апара Экадаши", в Туркменистане - День работников текстильной промышленности, в Казахстане - День финансовой полиции, в Австралии - День штата Квинсленд, в Швейцарии - День отца, в Японии - День брата, в Канаде - День вооруженных сил.

Памятные даты 6 июня, годовщины и события

В 1664 году в этот день Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

В 1882 году более 100 тысяч жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.

В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. За 200 лет до изобретения Генри Сили утюги отливали из чугуна и разогревали в печах.

В 1933 году в городе Кэмден, штат Нью-Джерси, открылся первый в мире кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

В 1942 году был совершен первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 июня чтит память преподобного Никиты. В народе день называли Шиповников, или Свобориное дерево – так называли шиповник.

Что сегодня нельзя делать

Запретов нет, но есть примета. Если мало цветов на шиповнике, то могут возникнуть беды, а если много, то весь год семья проживет в мире и благополучии. Злые люди иногда специально срывают цветы шиповника, чтобы насолить. Не выпускайте свой куст из виду до заката.

Приметы на 6 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- вечером громко стрекочут кузнечики - к хорошей погоде;

- сильно гудят майские жуки - к долгой теплой погоде.