В Украине зафиксировано менее тысячи случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 8 330 человек, умерли 42 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

"6 июня 2021 в Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 50 ребенок и 28 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 994 человека; летальных случаев - 42; выздоровели – 4 516 человек" , – сообщает Минздрав Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Днепропетровской (131), г. Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

Днем ранее, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, 4 июня было зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом, 2 июня за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 214 517 человек, 51 182 пациентов скончались, 2 093 228 человек выздоровели.