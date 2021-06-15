Пьем чай по гороскопу: 12 видов напитка для каждого знака зодиака

Какой чай нужно приготовить, согласно рекомендациям звезд? Оказывается, Тельцы, для которых важны детали, – это чай с бергамотом, а Раки, любящие домашний уют, – это всевозможные ягодные чаи, сообщает Сегодня.

Овен – черный чай

Напористые Овны любят надежность. Они тверды, как кремень. Насыщенный черный чай, желательно без каких-либо добавок, – идеален для представителей одного из самых сильных знаков зодиака.

Телец – чай с бергамотом

Они спокойны, стремятся занять положение в обществе, комфортно чувствуют себя в крепкой семье. Для Тельцов важны детали, в нашем случае – аромат чая. Эти люди предпочитают натуральные чаи, но чтобы в них была изюминка. Иначе никак.

Близнецы – зеленый чай

Близнецы любят все экзотическое. Даже уже ставший для нас привычным зеленый чай они могут усовершенствовать разными методами заваривания, добавляя в него неожиданные ингредиенты. В общем, все, как в жизни Близнецов. Эксперименты и исследования – это их все.

Раки – ягодные чаи (малиновый, клубничный)

Раки – люди домашние, их сложно вытянуть в дальние поездки, близость родных стен придает им уверенности. Это люди настроения, комфортно ощущают себя в семье, они чувственны, ранимы, обладают обостренной интуицией, не любят менять свою жизнь. Ракам рекомендуются такие уютные во всех смыслах ягодные чаи.

Лев – чай масала

Здесь есть все – корица, гвоздика, имбирь, молоко, сахар. Львы любят, когда все вертится вокруг них и чтобы все с ними считались. Желательно, не споря. Идеальные пропорции ингредиентов в этом напитке – это порядок во всем, к которому так стремятся эти люди.

Дева – чай ​​матча

Этот изысканный и экзотический чай подходит для Девы, которая стремится к совершенству везде и даже в своем любимом напитке. Этот крепкий чай подарит им необходимый комфорт и душевное спокойствие.

Весы – чай ​​с молоком

И чем больше молока будет в этом чае, тем лучше. Весам необходимо равновесие во всех сферах жизни и даже с чаем. Их вариант – крепкий горький чай, который они нейтрализуют правильным количеством молока.

Скорпион – имбирный чай

Этим несколько нагловатым в хорошем смысле людям нужна остринка и терпкость. Имбирный чай будет бодрить Скорпионов, ну и расслаблять, так как по жизни они крайне активны.

Стрелец – чай ​​сенча

Этот знак солнца, полный энтузиазма и страсти к путешествиям. Стрелец жаждет приключений и любит повеселиться. Чай сенча – японский чай и его выращивают под солнцем. Это лучший напиток для Стрельцов.

Козерог – чай с мелиссой

Говорят, что мелисса обладает уникальными способностями успокаивать всех, кто постоянно напряжен. Козероги – это те люди, которые сосредоточены на себе и на своих делах, чем обижают свое близкое окружение. Чай с мелиссой поможет им вырваться из суматохи и расслабиться.

Водолей – каркаде

Свободолюбивому знаку зодиака нужно что-то, что успокаивает их творческие умы и подпитывает их желание быть независимыми и свободными. В этом случае поможет каркаде.

Рыбы – травяной чай

Этому чуткому знаку зодиака нужен чай, который успокоит нервы и принесет утешение душе. Этот чай снимает стресс и успокаивает, когда у вас плохой день или нет настроения.