Трамп раскритиковал Байдена за отмену санкций в отношении "СП-2"

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике нынешнего президента Джо Байдена за то, что он и его администрация перестали препятствовать строительству российского газопровода Северный поток-2, сообщает Новое время.

Об этом он завил на съезде республиканцев Северной Каролине.

"Администрация Байдена ценит Америку меньше. 48 тысяч рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL. Он принял решение прекратить строительство нашего трубопровода, но одобрил строительство российского" , — сказал Трамп.

Республиканец также отметил, что, хотя "никто не был так суров с Россией, как он", у него были "очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным".