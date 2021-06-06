Трамп раскритиковал Байдена за отмену санкций в отношении "СП-2"
Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике нынешнего президента Джо Байдена за то, что он и его администрация перестали препятствовать строительству российского газопровода Северный поток-2, сообщает Новое время.
Об этом он завил на съезде республиканцев Северной Каролине.
"Администрация Байдена ценит Америку меньше. 48 тысяч рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL. Он принял решение прекратить строительство нашего трубопровода, но одобрил строительство российского", — сказал Трамп.
Республиканец также отметил, что, хотя "никто не был так суров с Россией, как он", у него были "очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным".