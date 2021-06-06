Эволюция автомобилей за 100 лет в одном видео

Автомобили массово начали производить в 1910-х годах. И за это время они значительно эволюционировали, сообщает Обозреватель.

Менялось все: дизайн, технологии, двигатели, безопасность и так далее. И сам рынок за 100 лет также неоднократно менялся и постоянно появлялись новые тенденции. На YouTube-канале Glam, Inc. опубликовали видео с эволюцией автомобилей за последнее столетие.

1910-е годы

Auburn 6-39 стоил 1345 долларов. Источник: Glam, Inc.

Это Auburn 6-39 1917 года. Он имел шестицилиндровый двигатель на 39 лошадиных сил и от этих двух обозначений и получил свое название. Он продавался по 1345 долларов. Компания Auburn ориентировалась на роскошные автомобили и со временем стала нерентабельна, что привело к ее закрытию в 1930-х.

1920-е годы

Model L была первой моделью Lincoln. Источник: Glam, Inc.

В 1917 году основатель Cadillac Генри Лиланд ушел из компании и создал новый бренд Lincoln. Первым его автомобилем был Model L, который дебютировал в 1920 году. Затем у Lincoln начались финансовые проблемы и в 1922 году компанию приобрели Ford, но эту машину все равно продолжили выпускать, хоть и с новым корпусом.

1930-е годы

Ford Model B производилась в 1932-1934 годах. Источник: Glam, Inc.

В это десятилетие Ford выпустил несколько бестселлеров и стал настоящим гигантом. Здесь, вероятно, изображена Model B, которая также стала очень популярной. Это была обновленная версия Ford A, которая производилась в 1932-1934 годах, и затем была заменена Model 48.

1940-е годы

Chevrolet Master был самым дорогим автомобилем компании. Источник: Glam, Inc.

Chevrolet Master производили с 1932 до 1942 года. Этот автомобиль имел очень много разный версий и в то время был самым дорогим у марки. С 1940-го вышла еще более дорогая модель Master Deluxe.

1950-е годы

Dodge Wayfarer разгонялся до 140 км/ч. Источник: Glam, Inc.

Dodge Wayfarer изготавливали с 1949 до 1952 года. Он был доступен в двухдверных версиях с разными кузовами: родстер, бизнес-купе и седан. На фото изображен именно родстер, который в последней своей версии мог разгоняться до 140 км/ч и набирал "сотню" за 17,4 секунд.

1960-е годы

Chevrolet Camaro после своего выхода стал культовым. Источник: Glam, Inc.

Первый Chevrolet Camaro вышел в 1966 году и впоследствии стал легендой. Эта модель выпускалась до 2002 года, а в 2009 году ее восстановили с новой технической базой. Первое поколение было доступно, как двухдверное купе и двухдверный кабриолет. Его базовый шестицилиндровый двигатель имел 140 л.с.

1970-е годы

Fiat 124 Sport Spider разделял ходовую часть с одноименным седаном и купе. Источник: Glam, Inc.

Fiat 124 Sport Spider выпускался в течение 1966-1985 годов. Он разделял большую часть ходовой части вместе со своими братьями седаном 124 и купе 124. С последним – еще и платформу и четырехцилиндровый двигатель.

1980-е годы

В 1980 вышло много различных версий Porsche 911. Источник: Glam, Inc.

Porsche 911 знают все. Его производство началось в 1966 году и продолжается до сих пор. В течение 80-х почти каждый год у него выходила новая версия с новыми типами кузова, двигателями или другими спецификациями, и для разных рынков.

1990-е годы

Toyota RAV4 создали на базе суперкара. Источник: Glam, Inc.

Toyota RAV4 вышел в Японии в 1994 году и позиционировался как автомобиль для молодежи и активного отдыха. Кроссовер был создан на базе спорткара Toyota Celica GT-Four и имел три двери, хотя потом он стал 5-дверным. Первое поколение получило два варианта 2,0-литрового двигателя на 135 и 178 л.с.

2000-е года

Toyota Prius, который начал эру гибридных авто. Источник: Glam, Inc.

Toyota Prius – первый в мире массовый гибридный автомобиль. Он имеет низкий уровень выхлопов и малый расход топлива. Марка даже через эту модель получила награду от ООН за разработку дружественных к окружающему миру автомобилей. Первая версия машины вышла еще в 1997 году.

2010-е годы﻿

Самый известный электрокар в мире – Tesla Model S. Источник: Glam, Inc.

Tesla Model S вышла в 2012 году и стала одним из самых популярных электрокаров в мире. Ее первая версия с аккумулятором на 40 кВт-ч имела 382 л.с., разгонялась до "сотни" за 6,5 секунд и могла проехать на одном заряде 224 км.