Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении
Не первый день в Сети обсуждают воссоединение Ани Лорак с ее экс-супругом Муратом Налчаджиоглу. Сама певица опровергает слухи и отмечает, что им просто удалось наладить хорошие отношения после развода, сообщает Сегодня.
На днях Ани Лорак дала концерт в одном из загородных комплексов Москвы. Присутствовал на концерте и экс-супруг певицы с их общей дочерью Софией.
Совместных фото пары нет, но на страничке Софии в Instagram появилось видео с мероприятия – в кадр попал и Мурат.
Внимательные подписчики сразу же вновь заговорили о воссоединении семьи.
- "Какая красивая семья! Киев вас ждет!"
- "Рада, что мама с папой вместе, вы семья! Ура! София – красавица!"
К слову, после развода экс-супруг певицы ранее на ее концертах не был замечен.
Стоит отметить, что ради этого концерта Ани Лорак пропустила музыкальную премию МУЗ-ТВ. Между прочим, не так давно певица отсутствовала и на премии RU.TV, хоть ее выступление организаторы анонсировали.
Совсем скоро у дочери Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу Софии день рождения. Ей исполнится 10 лет. Не исключено, что певица устроит большой праздник для дочки и, конечно же, папа Софии не пропустит это мероприятие.
Напомним, в этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.
Предлагаем узнать историю любви и скандального развода Ани Лорак и Мурата.