Ранняя седина: причины и как избавиться

Проблема появления седины коснется каждого – это, увы, неизбежно, но так не хочется, чтобы это произошло раньше времени, да и отстрочить такое явление не мешало бы, сообщает РБК-Украина.

Трихолог Лариса Пономаренко рассказала в Instagram о причинах появления седых волос и подсказала, как можно с этим бороться.

Появление седых волос - процесс очень индивидуальный. Здесь играет роль как наследственный фактор, так и внутреннее состояние организма.

Если у тебя появились седые волосы – что делать? В первую очередь не выдергивать их, в надежде, что больше седой не вырастет. Вырастет, куда же он денется? Но лучше обратиться к специалисту, который поможет понять причину (если седина ранняя) и приостановить этот процесс.

Что может быть причиной ранней седины:

Заболевания щитовидной железы

Дефицитные состояния (медь, сера, парааминобензойная к-та)

Наследственный фактор

Заболевания ЖКТ

Заболевания ЦНС

Но главное, что есть хорошие новости – седину можно:

1. Закрасить 2. Приостановить ее развитие с помощью трихологических препаратов.

Чего точно не стоит делать? Использовать препараты типа "Антиседин" и его аналоги. Эти препараты в своем составе могут содержать свинец, который при окислении и дает рыжевато-русый оттенок волосам. А вот свинец не лучший друг для организма человека.