Украина вошла в пятерку европейских стран по смертности от коронавируса

За прошедшие сутки Украина вновь попала в топ-5 европейских стран по количеству умерших от коронавируса, сообщает Страна.ua.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Всего за последние сутки на планете от коронавируса скончались 392 000 человек. Больше всего случаев в Индии, Бразилии и Колумбии.

Кроме того, Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых заражений. И 4 позицию по смертности среди стран Европы.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 июня, в Украине вакцинировались от коронавируса 40 101 человек, что на 10 тысяч меньше, чем днем ранее.