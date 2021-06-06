Украина вошла в пятерку европейских стран по смертности от коронавируса
За прошедшие сутки Украина вновь попала в топ-5 европейских стран по количеству умерших от коронавируса, сообщает Страна.ua.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Всего за последние сутки на планете от коронавируса скончались 392 000 человек. Больше всего случаев в Индии, Бразилии и Колумбии.
Кроме того, Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых заражений. И 4 позицию по смертности среди стран Европы.
Напомним, за прошедшие сутки, 5 июня, в Украине вакцинировались от коронавируса 40 101 человек, что на 10 тысяч меньше, чем днем ранее.