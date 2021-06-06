В Минэкономики рассказали, когда обновят соглашение об ассоциации с ЕС

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал о работе над обновлением соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Он ожидает, что к октябрю будет обновлена тарифная часть соглашения, сообщает РБК-Украина.

По словам Качки, украинская сторона вместе с европейскими экспертами продолжают работать над обновлением соглашения с Евросоюзом. Работа ведется, в частности, над торговой частью.