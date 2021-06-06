Стало известно о закрытии неба над Женевой на время саммита США и РФ

Во время российско-американского саммита, который пройдет 16 июня, небо над Женевой будет закрыто, сообщает Лента.Ру.

По данным издания, в настоящее время прорабатываются детали блокировки воздушного пространства. Этим процессом занимается швейцарское федеральное управление гражданской авиации (BAZL) совместно с ВВС страны и другими уполномоченными государственными органами.

При этом в BAZL подчеркнули, что данный процесс «хорошо отлажен», поскольку у задействованных организаций есть большой опыт в сфере безопасности на фоне проведения Всемирного экономического форума в Давосе, куда ежегодно приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме ранее сообщили, что одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность. В свою очередь в Кремле отметили, что фиксированной повестки переговоров Путина и Байдена нет.