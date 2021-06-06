Определились все новички следующего сезона УПЛ

"Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925" обеспечили себе три первых места и, соответственно, путевки в украинскую Премьер-лигу на сезон 2021/22. Количество участников УПЛ в следующем сезоне вырастет с 14 до 16 команд, сообщает Обозреватель.

Клуб из Ровно досрочно стал чемпионом Первой лиги и уверенно лидирует с отрывом в 7 очков от одесситов за один тур до окончания первенства. Харьковчане идут третьими в таблице и все еще могут обогнать "Черноморец" и закончить турнир на второй позиции, но для этого подопечные Ангела Червенкова должны допустить осечку во встрече с "Волынью".

Таблица Первой лиги. Источник: FlashScore

Два последних места в Первой лиге Украины заняли "Кремень" и "Кристалл". Из Второй лиги повышение в классе заработали "Металл" (вскоре должен быть переименован на "Металлист"), "Кривбасс", "Ужгород" и "Подолье".

Таблица Второй лиги группы А. Источник: FlashScore

Таблица Второй лиги группы В. Источник: FlashScore

Напомним, что последнее место в УПЛ 2020/21 занял "Минай". Несмотря на это, дебютанты украинской Премьер-лиги все еще могут сохранить прописку в элитном дивизионе, если донецкий "Олимпик" объявит о банкротстве. Старт следующего сезона запланирован на 25 июля.