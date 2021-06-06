В Киеве мужчина выбросил из окна собаку
В Соломенском районе столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения из окна четвертого этажа выбросил собаку. Происшествие произошло около часа ночи на улице Генерала Геннадия Воробьева, сообщает Корреспондент.
"Сначала это был просто пьяный шум, а позже все услышали скуление невинной жертвы преступления... Пьяная компания спорила между собой. Пока ориентировочно с четвертого этажа не выпала вниз собака", — написала очевидица происшествия Алина Нестерова.
Девушка добавила, что хозяин пса был пьян и отказывался от того, чтобы собаке оказали помощь.
"Кричал "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!". Чтобы, наконец, забрать бедное существо пришлось вызвать полицию", - написала очевидица, добавив, что собаку она повезла в клинику.
Однако не успела, так как животное по дороге умерло.
"Мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание!", — отметила киевлянка, попросив пользователей распространить информацию о происшествии.
Она отметила, что полиция хозяина пса отпустила.
"На данный момент полиция не проводит никакого расследования и до сих пор не распределили дело на участкового. На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть", — отметила Алина Нестерова.