В Киеве мужчина выбросил из окна собаку

В Соломенском районе столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения из окна четвертого этажа выбросил собаку. Происшествие произошло около часа ночи на улице Генерала Геннадия Воробьева, сообщает Корреспондент.

"Сначала это был просто пьяный шум, а позже все услышали скуление невинной жертвы преступления... Пьяная компания спорила между собой. Пока ориентировочно с четвертого этажа не выпала вниз собака" , — написала очевидица происшествия Алина Нестерова.

Девушка добавила, что хозяин пса был пьян и отказывался от того, чтобы собаке оказали помощь.

Фото мужчины, выбросившего свою собаку. Автор: Алина Нестерова

"Кричал "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!". Чтобы, наконец, забрать бедное существо пришлось вызвать полицию" , - написала очевидица, добавив, что собаку она повезла в клинику.

Однако не успела, так как животное по дороге умерло.

"Мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание!" , — отметила киевлянка, попросив пользователей распространить информацию о происшествии.

Она отметила, что полиция хозяина пса отпустила.