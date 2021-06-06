Собаки оказались с рождения запрограммированы на общение с людьми

Ученые из США выяснили, что способность четвероногих друзей к общению, вероятно, заложена в них с рождения, а не развивается на протяжении жизни, сообщает Naked Sciene.

Работа опубликована в журнале Current Biology. Ученые из Аризонского и Калифорнийского университетов (США) изучили 375 служебных собак в возрасте восьми недель, которые до этого мало общались с людьми. В процессе исследования животные выполняли серию различных заданий, предназначенных для измерения их навыков социального общения.

При этом ученым была известна родословная каждого щенка, их родство друг с другом: так они могли проанализировать, как унаследованные гены влияют на различия в способностях. В результате авторам работы удалось узнать более чем о 40 процентах различий в способностях щенков следовать жестам человека, а также установить разницу в том, как долго они смотрели человеку в глаза во время задания.

Как оказалось, эти способности связаны с сильным генетическим фактором, а не только с воспитанием собаки в течение жизни. Ведь на момент исследования все щенки еще жили с собратьями в питомнике и мало общались с людьми. Тем не менее в процессе эксперимента выяснилось, что лишь немногие щенки обращались к людям для решения задачи, с которой не могли справиться.

Поэтому специалисты делают вывод, что способность инициировать общение появляется у собак позже. При этом собаки, в отличие от волков, в любом случае склонны обращаться к людям за помощью. Даже взрослые волки, как показывают другие исследования, будут упорно пытаться решить проблемы самостоятельным путем.

По мнению исследователей, это похоже на социализацию детей: малыши могут понять, что им говорят, прежде чем станут способны произносить слова. То же самое — с щенками: они понимают сигналы человеческого общества на генетическом уровне, но их развитие займет некоторое время.