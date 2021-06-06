В "Слуге народа" анонсировали дополнительные законы про олигархов

Народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук рассказала, что кроме уже переданного в Раду президентского законопроекта о деолигархизации, планируется принятие еще ряда документов в отношении украинских олигархов, сообщает Украинская правда.

Кравчук отметила, что в Украине пока недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, и поэтому необходимо принять законопроект про деолигархизацию.

Кроме указанного документа будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.