На нарезку салатов поставили Мосийчук: подробности шашлык-пати у Зеленского
Накануне Дня журналиста президент Украины Владимир Зеленский устроил шашлык-пати с представителями СМИ, которая проходила на территории президентской резиденции "Залесье" в 40 км от Киева, сообщает Страна.ua.
От Офиса президента гостей принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, советник главы Офиса по вопросам коммуникаций Михаил Подоляк. А также Сергей Шефир, советник президента. Экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель на встрече не было.
Формат мероприятия отличался тем, что Офис президента отказался от кейтеринга. Представители Офиса президента, как и сам президент, готовили шашлык вместе с журналистами.
Из известных представителей СМИ были:
- Дмитрий Гордон и Алеся Бацман ("Гордон");
- Орест Сохар ("Обозреватель");
- Савик Шустер ("Свобода Слова");
- Алексей Газубей (журнал "Фокус");
- Наталья Влащенко и Василий Голованов ("Украина 24");
- Севгиль Мусаева ("Украинская правда");
- Сергей Щербина ("РБК-Украина");
- Александр Мартыненко ("Интерфакс-Украина").
При этом, как говорят участники мероприятия, Юрий Богуцкий (ICTV) больше других хлопотал над приготовлением шашлыка, а Наталью Мосийчук ("1+1") поставили на нарезку салатов.
Когда все было готово, гостей усадили за столом буквой "П".
"Президент произнёс вступительную речь минут на 20, а дальше журналисты начали задавать вопросы в режиме пресс-конференции. Участников попросили не публиковать фото и сохранить подробности беседы офф-рекордс. Однако "Стране" стали известны детали разговоров президента с представителями СМИ", - говорится в сообщении.
В целом, ничего особо сенсационного от Зеленского на встрече не прозвучало.
Из любопытного президент рассказал как ему в голову пришла идея выселить чиновников с госдач.
"Оказалось, что эта идея посетила Зеленского, когда он прогуливался по Конча-Заспе (где он сейчас живет на госдаче) и хотел зайти на территорию одного из участков. Но строители преградили ему вход, уточнив, что это частная территория. Участок, где собственник делал ремонт, принадлежал одному из известных пластических хирургов, который каким-то образом сумел организовать себе дом в Конча-Заспе. Это возмутило президента. И он дал распоряжение проверить, кто ещё владеет там земельными участками", - добавили журналисты.
Кроме того, Зеленскому задали вопрос по делу Шеремета. В частности, почему он переписывался с одной из обвиняемых в ее убийстве – Яной Дугарь. Президент ответил, что она обратилась к нему с какой-то жалобой, и он не мог не отреагировать.