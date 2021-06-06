На нарезку салатов поставили Мосийчук: подробности шашлык-пати у Зеленского

Накануне Дня журналиста президент Украины Владимир Зеленский устроил шашлык-пати с представителями СМИ, которая проходила на территории президентской резиденции "Залесье" в 40 км от Киева, сообщает Страна.ua.

От Офиса президента гостей принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, советник главы Офиса по вопросам коммуникаций Михаил Подоляк. А также Сергей Шефир, советник президента. Экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель на встрече не было.

Формат мероприятия отличался тем, что Офис президента отказался от кейтеринга. Представители Офиса президента, как и сам президент, готовили шашлык вместе с журналистами.

Из известных представителей СМИ были:

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман ("Гордон");

Орест Сохар ("Обозреватель");

Савик Шустер ("Свобода Слова");

Алексей Газубей (журнал "Фокус");

Наталья Влащенко и Василий Голованов ("Украина 24");

Севгиль Мусаева ("Украинская правда");

Сергей Щербина ("РБК-Украина");

Александр Мартыненко ("Интерфакс-Украина").

При этом, как говорят участники мероприятия, Юрий Богуцкий (ICTV) больше других хлопотал над приготовлением шашлыка, а Наталью Мосийчук ("1+1") поставили на нарезку салатов.

Когда все было готово, гостей усадили за столом буквой "П".

"Президент произнёс вступительную речь минут на 20, а дальше журналисты начали задавать вопросы в режиме пресс-конференции. Участников попросили не публиковать фото и сохранить подробности беседы офф-рекордс. Однако "Стране" стали известны детали разговоров президента с представителями СМИ" , - говорится в сообщении.

В целом, ничего особо сенсационного от Зеленского на встрече не прозвучало.

Из любопытного президент рассказал как ему в голову пришла идея выселить чиновников с госдач.

"Оказалось, что эта идея посетила Зеленского, когда он прогуливался по Конча-Заспе (где он сейчас живет на госдаче) и хотел зайти на территорию одного из участков. Но строители преградили ему вход, уточнив, что это частная территория. Участок, где собственник делал ремонт, принадлежал одному из известных пластических хирургов, который каким-то образом сумел организовать себе дом в Конча-Заспе. Это возмутило президента. И он дал распоряжение проверить, кто ещё владеет там земельными участками" , - добавили журналисты.

Кроме того, Зеленскому задали вопрос по делу Шеремета. В частности, почему он переписывался с одной из обвиняемых в ее убийстве – Яной Дугарь. Президент ответил, что она обратилась к нему с какой-то жалобой, и он не мог не отреагировать.