Анджелина Джоли отпраздновала день рождения в компании детей

Знаменитость вместе с наследниками попала в объективы папарацци, сообщает Новое время.

Джоли отметила свой день рождения — 4 июня кинозвезде исполнилось 46 лет. Актрису сфотографировали у ресторана TAO в Лос-Анджелесе.

Компанию Анджелине составили ее дети — 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокса.

В честь праздника актриса отказалась от любимого черного цвета и выбрала летящее желтое платье. Образ дополнили лодочки Christian Louboutin и сумка с золотой фурнитурой Versace. Джоли также приняла меры предосторожности, надев защитную маску.