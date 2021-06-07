Украину охватят грозовые дожди: прогноз погоды на 7 июня

В понедельник, 7 июня, в Украине синоптики прогнозируют ухудшение погоды﻿ – страну накроют дожди с грозами, сообщает Страна.ua.

Так, на западной части Украины будут дожди с грозами﻿ и около 22-25 градусов тепла днем. А после захода солнца показатель упадет до 10-13 со знаком "плюс".

Похожая картина будет и на севере страны – грозовые дожди и около 21-24 градусов тепла днем. Вечером ожидается от 11 до 14 выше нуля.

Центральные регионы также зальют дожди. Синоптики прогнозируют от 21 до 24 градусов тепла, а ночью около 11-13 градусов.

На юге также будет влажно и с грозами. На улице будет от 22 до 25 тепла. Ночью от 11 до 14 градусов.

Аналогичная картина будет наблюдаться и на востоке страны – около 21-23 градусов тепла днем и 11-13 по Цельсию ночью.